Jari Isometsä kehuu Krista Pärmäkoskea ja Kerttu Niskasta: Loppunousua reunusti pelko, mutta tähtihiihtäjä notkahti rajusti

– Sekä Krista että Kerttu hiihtivät positiiviset, hyvät loppunousut. Eilisen jälkeen oli pelko, että sieltä tulisivat (Jessie) Diggins, (Tatjana) Sorina ja jopa (Teresa) Stadlober ohi. He ovat kaikki olleet vahvoja tässä nousussa, Isometsä perkaa.

– Esimerkiksi Digginsin kohdalla nähtiin, että kropassa painoi. Tämä on niin tiukka rupeama, vaikka olikin vähän kevennetty Tour, Isometsä sanoi viitaten siihen, että etappeja oli nyt kahdeksan sijaan kuusi.

– Kun hän taisteli kolmannesta sijasta ja tiesi, että Weng on päävastustaja, ei häntä voinut mahdottoman kauas päästää.

– Ei saa yltiöpäinenkään olla. Ei Krista ollutkaan, kun hän hävisi vain minuutin keulaan. Se on jopa odotettua parempi aikaero.

Johanna Matintalon Tour "oikein roimasti plussan puolelle"

– Perinteisen kisat olivat häneltä hyvää suorittamista ja vapaa ei sitten niinkään. Se on Matintalolle tyypillistä, ja näin se todennäköisesti tulee olemaan koko hänen uransa ajan. Perinteinen on niin älyttömän paljon vahvempi kuin vapaa. Se vaikuttaa jo asenteeseen, miten hän valmistautuu kisaan: kun on perinteisen kisa, hän lähtee menestymään ja vapaan kisaan selviytymään.