Kerttu Niskanen yllätti asiantuntijan – Jari Isometsä sai Ruotsista vahvistuksen epäilyksilleen

– Muutamia vastaavia kisoja on ollut, mutta hiihtäminen oli nyt melkein ihan parasta mitä olen Kertulta nähnyt. Toblach on kuitenkin vähän korkealla, 1 300 metrissä. Näytti siltä, että merenpinnan tasolla olisi hiihdetty, Isometsä suitsuttaa Niskasta.

"Yleensä ainut lääke"

– Se on yleensä se tapa, jolla kunto saadaan esille. Varsinkin kun alkukaudesta näki, että lihaksisto ei vain toimi, vaan oltiin sen puolelta syväjäässä. Harjoittelun reipas keventäminen on tuolloin yleensä ainut lääke.

Ruotsin epäonnistuminen

Tourin kokonaiskisan palkintopalli haarukassa

Toisesta sijasta eteenpäin kaikki on kuitenkin Niskaselle Isometsän papereissa realismia. Peikkona on vielä vapaan sprintti Davosissa, mutta muutoin Tourin jatko on Niskasen kannalta mukava: perinteistä (35 kilometriä) on enemmän kuin vapaata (30 kilometriä).