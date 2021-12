Jari Isometsältä valtava huomio Iivo Niskasesta – olympiapuhe Kerttu Niskasesta hivelee korvia: "Ei pääse mihinkään"

Frida Karlsson sössi

– Fridalla on taipumus liian koviin alkuvauhteihin, ja tänään hän pelasi raskaassa kelissä vauhdinjaolla itsensä pihalle.

Isometsä muistuttaa, ettei Niskanen ollut palkintopallisijoja paljon perässä maailmancup-kauden alussa marraskuussa Rukallakaan. Hän kokee, että Niskanen on saanut joulukuussa Davosissa kisaamisen jälkeen hyvällä harjoittelulla kuntoaan terävämmäksi.

"Mitaliodotukset kasvavat"

Niskanen siirtyi koko Tourin naisten kokonaiskilpailun johtoon, kun takana on kaksi etappia kuudesta. Eroa toisena olevaan Yhdysvaltain Jessie Digginsiin on 29 sekuntia, ja Isometsä toteaa viileästi, että Niskasen mahdollisuudet voittaa koko Tour ovat erinomaiset ja hän on Suomen suurin valttikortti