Janin myymää taulua väitettiin väärennökseksi – seurannut myllytys vei yöunet ja liikkeen Jani Saikkonen joutui lähes kahden vuoden piinaan, kun hänen myymäänsä maalausta syytettiin väärennökseksi. Vapautus tuli vasta viime viikolla. MTV Julkaistu 40 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Kolmannessa polvessa taiteen parissa työskennellyt taidekauppias kertoo, että joutuu luopumaan taideliikkeestään, koska joku epäili hänen myymäänsä Reidar Särestöniemen maalausta väärennökseksi. Marraskuun alussa 2023 taidekauppias Jani Saikkonen laittoi huutokauppaan tarjolle Reidar Särestöniemen työnä signeeraamattoman taulun nimellä "Abstrakti lapinmaisema". Hän oli varmistanut taulun aitoutta värianalyysin ja materiaalitutkimuksen avulla. Joku kuitenkin epäili, että taulu on väärennös, minkä jälkeen poliisi takavarikoi teoksen ja alkoi epäillä Saikkosta petoksesta. Muun muassa MTV Uutiset julkaisi uutisen epäillystä väärennöksestä, koska Saikkosella on luottamustehtävä kunnanvaltuutettuna. Saikkosta ei mainittu uutisessa nimeltä. Värit sopivat Lapin tunnetuimpaan taiteilijaan Saikkonen oli aikanaan ostanut teoksen samaisesta huutokaupasta, kertomansa mukaan pääosin taulun arvokkaiden kehysten takia. Hän oli kuitenkin sittemmin alkanut epäillä varastossa maanneen teoksen olevan Särestöniemen maalaus, sillä alkoi näkemään siinä särestöniemimäisiä piirteitä. Reidar Särestöniemeä (1925–1981) on luonnehdittu aikansa merkittävimmäksi lappilaiseksi taiteilijaksi.





Sen jälkeen hän arvioittikin teoksen kahdessa paikassa. Toisessa katsottiin väripigmenttien sopivan Särestöniemen väripalettiin, toisessa taas arvioitiin silmämääräisesti teoksen materiaaleja. Teos oli signeeraamaton eikä sen omistushistoriasta ollut varmuutta. Teosten aitoutta arvioitaessa suurimman varmuuden saavat teokset, joiden omistushistoria taiteilijasta myyjään on dokumentoitu.

Saamiensa arvioiden rohkaisemana taidekauppias Saikkonen laittoi teoksen myyntiin.

8:18 Ainutlaatuinen Reidar Särestöniemen viimeinen haastattelu MTV:lle vuodelta 1980.

Poliisi selvitti teoksen tarinan

Poliisin rikostutkinnassa käytiin läpi teoksen vaiheita. Selvisi, että teos oli päätynyt taidekauppiaalle huutokaupasta, joka myi erään yrityksen konkurssipesää.

Mainitun yrityksen toimitusjohtaja kertoi poliisille, että taulu oli ostettu yritykselle toisesta huutokaupasta Särestöniemen työnä. Taulun provenienssi, eli aitouden takaava historia, oli toimitusjohtajan mukaan peräisin taiteilijan siskolta. Poliisi pystyi tutkinnassa varmistamaan, että taulu oli tosiaan tullut huutokauppaan myyntiin naiselta, jolla oli sukulaisuussuhde Särestöniemeen. Tuolloin Ruska-nimisenä kaupattu teos oli tästä kaupasta päätynyt yrityksen omistukseen.

Yhtiön konkurssin jälkeen teos päätyi huutokauppaostoksena Saikkoselle. Yhtiön konkurssipesästä teos myytiin pelkkänä maalauksena, ei Särestöniemenä, signeerauksen puutteen vuoksi. Yhtiön inventaarioluetteloon se oli kuitenkin merkitty Särestöniemen työnä.

Poliisitutkinta toisin sanoen vahvisti näkemystä siitä, että teos on aito Särestöniemi.

Maalausta tutkittiin poliisin takavarikoimana lähes kaksi vuotta.

Poliisi tutki, syyttäjä ei nähnyt aihetta syytteelle

Viranomaisprosessi taulun ympärillä jatkui pitkään. Viime viikolla, lähes kaksi vuotta väärennösepäilyn jälkeen, syyttäjä päätti olla syyttämättä Saikkosta rikoksesta.

Syyttäjä katsoi, että ei ole mahdollista varmuudella selvittää, onko teos aito Särestöniemi. Tutkinnassa paljastuneet seikat kuitenkin puhuivat yhä vahvemmin aitouden puolesta.

Syyttäjä kiinnitti huomiota myös siihen, että Saikkonen oli pyrkinyt varmistamaan teoksen aitoutta kahdelta eri taholta.

– Kun otetaan huomioon esitutkinnassa selvitetty taulun aikaisempi omistushistoria ja se, ettei esitutkinnassa ole muutoinkaan tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella Saikkosen olisi tullut epäillä työn olleen epäaito, asiassa ei ole näyttöä Saikkosen syyllisyyden tueksi, syyttämättäjättämispäätöksessä kerrotaan.

Väärennöshuhut veivät kauppiaalta arvokkaan luottamuksen

Melkein kaksi vuotta takavarikossa ollut taulu palautettiin tällä viikolla Saikkoselle. Se on kuitenkin auttamatta myöhäistä, hän ajattelee. Väärennösepäilyt ja niiden ympärillä tapahtunut kuohunta on vaatinut veronsa perheen yritykseltä.

Saikkosen suvussa on tehty taidekauppaa 70 vuotta, aina hänen isoisästään lähtien. Hän itse on tutustunut taidekauppaan lapsesta asti ja luonnehtii taidekauppaa enemmän elämäntavaksi kuin pelkäksi työksi.

Uutisen väärennösepäilystä levittyä Saikkonen sai havaita, että hänelle työn kannalta tärkeät sosiaaliset verkostot katosivat, puheluihin lakattiin vastaamasta ja yhteisiä hankkeita ei enää totuttuun tapaan edistetty.

– Tämä on kuitenkin luottamusala, Saikkonen sanoo.

– Kyllä siinä minun elinkeinotoimintani pysäytettiin aika lailla.

Ne asiakkaat, joita hän kohtasi, kyselivät paljon tapauksesta, mikä sekin oli raskasta.

Joutuu lopettamaan liikkeensä

Asiakkaiden kaikkoaminen ja yhteistyökuvioiden jäätyminen näkyi suurena pudotuksena Saikkosen tuloihin. Normaalisti hän myy tuhansia tauluja vuodessa, mutta väärennysepäily sai huhut liikkeelle ja vanhatkin asiakkaat karttamaan kauppiasta. Tämän kuun lopussa Saikkosen yrityksen taideliike Lempäälän Ideaparkissa lopettaa.

– Kyllä se (poliisitutkinta) on lopullinen syy tähän sulkemiseen, hän kertoo.

Oma lukunsa ovat henkiset kärsimykset piinasta, jonka Saikkonen kokee ajojahdiksi.

– Kyllä minulla yöunet menivät pitkäksi aikaan.

Paikallispolitiikassa vaikuttava Saikkonen kertoo myös menettäneensä luottamuspaikkoja tapahtuneen jälkeen.

Viranomaisten kohtelu tylyä

Saikkonen ei ole tyytyväinen viranomaisten toimintaan. Hän kokee joutuneensa kyykytetyksi ja käsitellyksi kuin rikollinen, vaikka on toiminut tapauksessa oikein ja rehellisesti.

– Aika karua ja tylyä kohtelua.

– Olen itse taistellut väärentäjiä vastaan. Tässäkö on lopulta kiitos, että syytöntä miestä syytetään turhaan väärennöksen myynnistä, hän kysyy.

Hän kritisoi sitä, että taulun takavarikko-oikeudenkäynti oli julkinen. Sen kautta myös mediat saivat tietää rikosepäilystä. Tämä oli hänestä ongelma, koska oli syytön epäiltyyn rikokseen.

– Ihmisen elämäntyö voidaan tuhota täysin, hän toteaa.

Oma asiansa hänestä on se, että miten paljon yhteiskunnan resursseja hänen maalauksensa tutkintaan oltiin valmiita laittamaan. Oikeudenkäyntejä takavarikon jatkamisestakin järjestettiin useita.

– Kaduilla iltaisin on niin paljon rikollisuutta ja huumeiden käyttöä, niin onko aikaa tällaisen aidon taulun tutkimiseen ja ajella taulun kanssa ympäri Suomea, hän ihmettelee.

Aikoo viedä väärän ilmiannon oikeuteen

Saikkonen kertoo, että aikoo viedä taulusta väärennösepäilyn tehneen henkilön oikeuteen väärästä ilmiannosta. Hänestä on selvää, että taulua väärennökseksi epäilleen sanomisilla on ollut painoarvoa, koska poliisi aloitti asiasta tutkinnan.

– Ihmettelen, miten joku voi netissä katsoa kuvia ja niiden perusteella tuomita taulun vääräksi, hän pohtii.

Hän toteaa, että tehty ilmoitus aiheutti merkittäviä kuluja, vaivaa ja kärsimystä niin hänelle kuin valtiolle. Hän haluaa, ettei kukaan muukaan joudu jatkossa syyttömänä vastaavan toiminnan kohteeksi.

– Puhutaan ihan isosta summasta. Varmasti on kuusinumeroinen summa, mitä menoja on tullut, muutakin kuin suoranaiset tappiot. Kyllä tässä jollakin korvausvelvollisuus on, katsotaan kuka löytyy maksajaksi, Saikkonen sanoo.

– On ollut ihan tarpeeksi mainehaittaa ja henkistä kärsimystä meidän perheessä. Pitää saada nyt edes se rahallinen vahinko korvattua.

Nyt hän toivoo, että vanhat asiakkaat palaisivat, kun tutkinta on näyttänyt Saikkosen toimineen kaikkien alan sääntöjen mukaan. Hän haluaa saada maineensa puhdistettua ja jatkaa uraansa.

2:11 Vuonna 2019 MTV Uutiset kertoi, että Särestöniemen maalausten hinnat ovat moninkertaistuneet.