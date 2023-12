"Rikoshyöty oli 2,2 miljoonaa euroa" – tällaista on rikollisen hyvä taide, jota voi hämmästellä suomalaismuseossa

Väärennösten taustalla on monimutkainen prosessi

Väärennettyjen teosten kauppaaminen on Haaviston mukaan monimutkainen prosessi. Rikoshyötyä havittelevat väärennettyjen teosten myyjät joutuvat kehittämään taulujen taustalle tarinan muun muassa siitä, mitä kautta kuuluisa teos on päätynyt Suomeen ja myyntiin ja miten teos liittyy alkuperäiseen taiteilijaan.

– Meillä museossa kerrotaan näistä taustatarinoista. Tässä on itseasiassa muistikirja, joka on luotu juurikin tämän teoksen myymiseksi. Luotiin taiteilijan muistikirja, missä olisi todisteita, että tämä teos on aito, Haavisto avaa Legerin teoksen taustoja.