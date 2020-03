Bussikuski Marita, 70, osti kirpputorilta piirroksen, joka paljastui Schjerfbeckiksi – nyt se myydään huutokaupassa: tämä yksityiskohta sai naisen ostamaan teoksen

Kivisalmi on tehnyt 20 vuoden uran linja-auton kuljettajana pääkaupunkiseudulla. Nyt hän on eläkkeellä.

– En ole mitenkään julkisuudenkipeä ihminen. Taulu tässä on tärkeintä. Kirpputorilla käydessäni viehätyin piirroksessa olevasta pikkupojan ilmeestä.

Media pommittaa kysymyksillään



Marita Kivisalmi viime päivinä tottunut tiuhasti pirisevään puhelimeen, sillä erikoinen kirppislöytö kiinnostaa mediaa. Kivisalmi osti tussipiirroksen espoolaiselta kirpputorilta parillakymmenellä eurolla. Taidemaalari Helene Schjerfbeck (1862–1946) on tehnyt piirroksen ennen kultakauttaan 17-vuotiaana vuonna 1879.

Schjerfbeckin taide elää muutenkin nyt nosteessa, sillä näyttely Ateneumin taidemuseossa oli suuri menestys ja elokuva taidemaalarista on herättänyt kiinnostusta.

Jalustalle nostettu piirros nousee oikeuksiinsa kullanhohtoisten kehysten ansiosta. Kehykset ovat tiettävästi alkuperäiset. Teoksella ei ole nimeä, mutta se on ristitty huutokaupassa Luisteluhetkeksi.

– Se on tosi hieno sommitelma. Siinä sattuu ja tapahtuu. Miehen kaatumisessa jäällä on nähtävissä symboliikkaa. Schjerfbeck itse kaatui nelivuotiaana saaden elinikäisen lonkkavamman. Se on tietysti ollut traumaattinen kokemus.