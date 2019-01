Reidar Särestöniemen lahjaksi saadusta taulusta pyydettiin huippuhintaa – Heliotrooppisen maalauksen uskomaton tarina

Heliotrooppinen maalaus on tehty päivälleen viisikymmentä vuotta sitten.

Louneman mukaan alkuun kateelliset väittivät maalauksen maalien rapisevan, mutta näin ei ole tapahtunut. Taulu on ollut esillä Louneman kodin paraatipaikalla.

– Tuumasin, että hyvänä siellä on aina pidetty. Käydään saunassa ja 'hetteessä', joten lähdimme taksilla Särestöön.

Luoneman arkistoissa on runsaasti kuvia Reidarista.

– Tietääkseni tämä on ainut työ, joka on näin signeerattu. Heliotrooppinen liittyy avaruuteen, josta olimme monta päivää puhuneet. Helios on aurinko, joka häntä kiehtoi. Hänellä oli muitakin kavereita luonnonilmiöistä kuten ruska, joita mielikuvitus ruokki. Tämä kertoo hänen intiimistä suhteestaan luontoon, jonka syntyminen vaatii luonnon keskellä elämistä.