Kahlo maalasi huimalla hinnalla myydyn omakuvansa vuonna 1940.
Maailmankuulun meksikolaistaitelijan Frida Kahlon omakuva on myyty New Yorkissa ennätyshintaan.
Kahlon omakuvan myynnistä saatu hinta on nyt historian korkein naistaitelijan työstä maksettu summa.
Teoksesta maksettiin 54,7 miljoonaa dollaria eli noin 47,5 miljoonaa euroa.
Aiempi ennätys oli Georgia O’Keeffen Jimson Weed/White Flower No. 1 -maalauksesta vuonna 2014 saatu 44,4 miljoona dollaria.
Kahlon teos El sueño (La cama) eli Unelma (Sänky) myytiin New Yorkissa taidehuutokaupassa torstaina Sotheby’sin surrealistisen taiteen huutokaupassa neljän minuutin tarjouskisan jälkeen, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.
Kahlo maalasi huimalla hinnalla myydyn omakuvansa vuonna 1940. Hän nukkuu siinä vuoteessa, jonka katoksen yläpuolella hymyilevä luuranko on kiedottu dynamiittiin.
Sotheby’s ei ole paljastanut teoksen ostajaa.