"Sit kun avaimesta vääntää, niin pamahtaa" – näin poliisi löysi suomalaisen taiteilijan räjähtävät teokset

– Poliisi pyytää nyt tietoja puuttuvista osista, koska ne on löydettävä ja tehtävä vaarattomiksi, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo kertoi poliisin tiedotteessa.

Poliisin etsimä kuuden pronssiveistoksen kokonaisuus oli Copperin vanhempaa tuotantoa. Sixpack of Instant Death -niminen teos oli Copperin lopputyö Kuvataideakatemiasta vuodelta 1995. Kuusi fallosmaiseksi luonnehdittua veistosta sisälsivät räjähdysainetta, ja se oli rakennettu niin, että räjähde syttyisi kääntäessä avainta teoksen sähkölukossa.

Sähköposti käynnisti Case Ryhmysauvan

Sixpack of Instant Death -teoksen poliisitutkinnan taustalla on erään silloisen konservaattoriopiskelijan saama yhteydenotto. Eräällä hänen tuntemallaan henkilöllä oli hallussa yksi teossarjan veistoksista, ja tämä pohti, mitä räjähdettä sisältävän teoksen kanssa tulisi tehdä.

Viestissä kerrottiin, että he eivät olleet osanneet ajatella tai ymmärtää teoksen vaarallisuutta, sillä kyse oli taideteoksesta. Nyt studiolla oli kuitenkin herätty teoksen ja sen sisältämän räjähteen potentiaaliseen vaarallisuuteen.

Terroripommiryhmä teki taidetta vaarattomaksi

– Toivoimme tietenkin, että he ymmärtävät, että ne ovat taideteoksia. Että heillä on ymmärrys, ettei veistoksiin jäisi jälkiä, Kiasman johtaja Leevi Haapala kertoo keskusteluista poliisin kanssa.

Poliisi: Nallit olisivat voineet räjähtää jopa itsestään

Kadonneiden veistospommien metsästys

Lopulta poliisi päätti, että teosten löytämiseksi asia on tuotava julkisuuteen ja he tekivät lehdistötiedotteen. Tiedote teki tehtävänsä, ja jo samalla viikolla tiedotteen lähettämisen kanssa poliisi kertoi kaikkien teoksen osien löytyneen.

Unohdettua rikollista taidetta?

– Nämä pommit olivat tiedossa siinä kohtaa. Toki teos unohtui vuosikausiksi. Se eli vain yhden kirjan sivuilla ja yksityisten ihmisten kodeissa, tai missä he sitten niitä saattoivatkin pitää.

"Taide on räjähtävää" – onko taideteos enää sama ilman pommia?

– En usko, että tällaista teosta olisi edes mahdollista nykyään tehdä taidekoulun lopputyönä. Se, miten ajattelemme turvallisuudesta ja taiteen reunaehdoista on muuttunut niin paljon. En usko, että tämä olisi mahdollista Suomessa enää vuonna 2022, hän toteaa.

Samalla hän ajattelee teoksen merkkinä siitä, miten vakavasti Copper suhtautui taiteeseen. Taideteokset eivät tästä näkökulmasta ole vain esineitä, vaan niillä on painavampia merkityksiä.

– Tavallaan veistäjän ankara message (viesti) oli läsnä, että taide on räjähtävää, taide voi tulla silmille. Taide on jotain, jolla on tehtävä tässä yhteiskunnassa, Haapala kuvailee.