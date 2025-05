MTV uutisoi Reidar Särestöniemen taulujen hinnan romahtaneen – toimittaja sai puhelun: "Haluan heti ostaa"

Didrichsenit ihastuivat Reidar Särestöniemen taiteeseen jo vuonna 1968 ja ryhtyivät ostamaan häneltä teoksia.

Lappilainen kuvataiteilija Reidar Särestöniemi (1925–1981) oli etelän taidepiireissä vielä outolintu 1960-luvulla eikä esiintynyt pääkaupunkiseudulla.

– Hän oli itse asiassa sanonut, että pitäkää tunkkinne – en minä sellaista pikkukylää tarvitse, ja että minä en tule esiintymään Helsingissä, mutta toisin kävi, kertoo MTV:lle Didrichsenin museonjohtaja Maria Didrichsen.

MTV Katsomosta löytyvällä videolla Maria Didrichsen kertoo Särestöniemen tärkeimmistä teoksista. MTV:n haastattelussa äänessä on myös itse Reidar Särestöniemi.

Maria Didrichsenin Peter-miehen vanhemmat Marie-Louise ja Gunnar perustivat nimeään kantavan taidemuseon vuonna 1965. Juuri Marie-Louise ehdotti Särestöniemelle näyttelyä Kuusisaaren museoon. Peter vieraili usein Särestössä ja osti sieltä tauluja.

Maria Didrichsenin mukaan Didrichsenin pariskunnasta Marie-Louisesta ja Gunnarista sekä Särestöniemestä tuli niin hyvät ystävät, että he jopa tekivät matkoja yhdessä, muun muassa Egyptiin ja Kiinaan.

– Meillä on loistavia valokuvia siitä, kun hän on esimerkiksi täällä käymässä ja on karvahattu päästä.

Marie-Louise ja karvahattu-Reidar.

Reidarin taulujen hinnat romahtivat?

Kemin kaupunki osti Särestöniemeltä ensimmäisen taulunsa vuonna 1960 600 markalla, vuonna 1977 teoksista maksettiin jo reilu 11 000 markkaa. MTV Uutiset kertoi vuosi Särestöniemen kuoleman jälkeen vuonna 1982 taulujen hintojen romahtaneen.

– Nyt on persoona poissa eikä kalliisti ostettuja teoksia saa myytyä enää noilla hinnoilla, arvioitiin uutisessa.

Uutisjuttu kokonaisuudessaan nähtävillä ylläolevalta videolta.

Mutta kuinka kävikään?

– No toisin on käynyt ja sitä paitsi tuohon aikaan, kun tuo uutinen tuli ulos, niin anoppini Marie-Louise, hyvin toimelias nainen, soitti toimittajalle, että mistä näitä haluttuja tauluja saa. Minä haluan heti ostaa, kertoo Maria Didrichsen.

Vuonna 2019 Särestöniemen Ilvekset myytiin lähes 115 000 eurolla. Teos on mukana Didrichsenin taidemuseon näyttelyssa vielä toukokuun viimeisen viikonlopun.

Uutisjutussa paljastuu, minkä Särestöniemen legendaarisen taulun nimi syntyi saunan lauteilla.