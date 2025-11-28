Harvinainen muna tehtiin aikanaan Venäjän kuninkaallisille ja sen hinnaksi on arvioitu yli 26 miljoonaa dollaria.
Vuonna 1913 valmistunut Fabergén Talvimuna tulee ensi viikolla myyntiin Christie'sin huutokauppatalossa Lontoossa.
Julkisuudessa on arvioitu, että alunperin Venäjän kuninkaallisille tehty muna myydään noin 25 miljoonan euron hintaan.
Arvomunalla on vahva suomalaistausta. Talvimunan suunnitteli nimittäin suomalaisen jalokiviseppämestarin Knut Oskar Pihlin tytär, Alma Pihl.
Alma Pihl, joka työskenteli Fabergélla Pietarissa 1900-luvun alussa, erikoistui koruihin ja koriste-esineisiin.
Venäjän vallankumouksen päätettyä Fabergén toiminnan työttömäksi jäänyt Pihl muutti miehensä kanssa Suomeen, jossa hän loi uraa kuvataiteen opettajana.
Lahjakas Pihl ehti suunnitella vuosien 1911 ja 1917 välisenä aikana lähes 2000 korua. Hänen tunnetuimmiksi teoksiksi nousivat kuitenkin kaksi keisarillista pääsiäismunaa, Talvimuna ja Ristipistomuna.
Alma Pihl menehtyi Helsingissä vuonna 1976 ollessaan 87-vuotias.