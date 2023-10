ISW: Venäjä lieventänyt puheitaan Avdijivkan hyökkäyksestä – MTV seuraa sotaa

Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen lähellä Avdijivkan kaupunkia

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ja muut venäläiset sotilaskommentaattorit ovat hillinneet optimistisuuttaan Avdijivkan lähellä toteutettavia operaatioita kohtaan, kirjoitti Institute for the Study of War (ISW) 15. lokakuuta antamassaan raportissa.