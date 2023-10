Putin: Venäjä parantaa asemiaan lähes koko rintamalla

Venäjä on vahvistetusti aloittanut uusia, merkittäväksikin kuvailtuja hyökkäyksiä Ukrainan itärintamalla.

Sunnuntaina yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportoi Venäjän edenneen paikallistetun kuvamateriaalin perusteella Itä-Ukrainan Avdijivkan kaupungin pohjois- ja eteläpuolella.