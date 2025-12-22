Venäjän viime päivien hyökkäykset ukrainalaisiin pieniin rajakyliin ovat osa sen pyrkimystä saada länsi painostamaan Ukrainaa suostumaan Venäjän kaikkiin vaatimuksiin, arvioi ajatushautomo ISW.
Venäjä on viime päivinä pyrkinyt valtaamaan Sumyn ja Harkovan alueiden pieniä rajakyliä, jotka sijaitsevat aiemmin rauhallisilla Ukrainan pohjoisilla rintamalohkoilla.
Ukrainan viranomaiset vahvistivat viikonloppuna, että venäläisjoukot hyökkäsivät pieneen Hrabovsken kylään Sumyn alueella. Ukrainan armeijan tiedottaja Dmytro Lykhovy kertoi sunnuntaina, että joukot vetäytyivät useista asemista Hrabovsken läheisyydessä.
Venäjän puolustusministeriön mukaan Hrabovsken kylä on venäläisten hallussa. Venäläiset sotabloggaajat ovat kertoneet, että Hrabovsken lisäksi venäläisten hallussa olisi myös naapurikylä Ryasne.
Ukrainan armeijan esikunta sanoi sunnuntaina, että taistelut Hrabovskesta jatkuvat, mutta kiisti väitteet Ryasnen kylän valtaamisesta. Hrabovsken valtaamisesta kertoisi se, että Lykhovy sanoo ukrainalaislehti Ukrainska Pravdalle Venäjän pakkosiirtäneen asukkaita Venäjän puolelle.
Lähde, joka on tiettävästi yhteydessä Ukrainan sotilastiedusteluun, taas kertoi, että Hrabovske on kiistanalainen "harmaa vyöhyke", jota eivät tällä hetkellä hallitse sen enempää Venäjän kuin Ukrainan joukotkaan, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
Harkovan alueella venäläisjoukot yrittivät vallata Sotnytskyi Kozachokin rajakylän Harkovan kaupungin luoteispuolella, mutta rajalla operoivan drooniyksikön mukaan hyökkäys torjuttiin.
Venäjä vahvistaa valheellista narratiiviaan
ISW pitää todennäköisenä, että viime päivinä nähdyt hyökkäykset ovat osa Venäjän pyrkimystä luoda lännessä mielikuvaa Ukrainan rintamien romahtamisesta ja näin saada länsi painostamaan Ukrainaa suostumaan kaikkiin Venäjän vaatimuksiin.
ISW:n mukaan Venäjä tulee todennäköisesti esittämään nämä rajakylien hyökkäykset osana laajempaa hyökkäysoperaatiota vahvistaakseen valheellista narratiivia, että Ukrainan koko rintama olisi romahtamassa.
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi puolustusministeriön tilaisuudessa pitämässään puheessa joulukuussa, että Venäjä tulee saavuttamaan tavoitteensa Ukrainassa diplomaattisin tai sotilaallisin keinoin ja pyrkii laajentamaan "turvallisuuspuskurivyöhykettä".
Putinin puskurivyöhykkeisiin ovat lukeutuneet myös Sumyn ja Harkovan alueet.
ISW arvioi, että Venäjä aikoo yhdistää viime päivien rajakylien hyökkäykset puskurivyöhykettä koskevaan narratiiviin saadakseen lännen painostamaan Ukrainaa myönnytyksiin, sillä Venäjä väittää voivansa vallata nämä alueet joka tapauksessa.
ISW arvioi myös, että Ukrainan rintamat eivät ole vaarassa romahtaa nopeasti ja että Venäjän voitto ei ole mitenkään varmaa.