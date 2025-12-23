Ukrainassa useat alueet olivat ilman sähköä yöllisten iskujen seurauksena.

Ukrainassa useat alueet kärsivät sähkökatkoista tiistaina sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi yön aikana maahan ohjuksilla ja drooneilla.



Ukrainan energiaministerin mukaan hyökkäys kohdistui jälleen maan energiainfrastruktuuriin ja sen takia jouduttiin turvautumaan hätäsähkökatkoihin.



Viranomaisten mukaan ainakin kaksi ihmistä kuoli ja useita loukkaantui hyökkäyksessä eri alueilla. Loukkaantuneiden joukossa on myös lapsia.



Ukrainassa lämpötilat ovat nollan pinnassa, ja jouluksi on ennustettu kylmempää säätä.