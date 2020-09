Isoja koronaryppäitä ilmi eri puolilla Suomea – näiden joukkoaltistusten pelätään nyt levittävän tautia

Tämä on kuitenkin vain yksi useista eri puolilla Suomea havaituista tapauksista.

Altistuksia rakennustyömailla, ravintoloissa ja uimahalleissa

Jyväskylässä taas noin viikko sitten sadat henkilöt määrättiin karanteeniin useilta rakennustyömailta käynnistyneiden tartuntaryppäiden vuoksi. Eilen paikallisesa uimakoulussa havaittiin koronavirustartunta, jonka johdosta yli 40 perheeseen on otettu yhteyttä. Koronatilanne on kuitenkin viranomaisen mukaan alueella kuitenkin rauhoittumassa ja koronakaranteeneja puretaan.

Lahdessa noin viikko sitten koronatartunnat aiheuttivat altistumisia kahdessa ravintolassa ja yhdessä koulussa. Eilen kerrottiin, että Päijät-Hämeessä karanteenissa on yli 200 henkeä.

Kainuussa pari sataa joutui karanteeniin

Suurta julkisuutta sai yli viikko sitten Kuhmossa tapahtunut laaja koronavirusaltistus, jonka johdosta Kainuussa todettiin lopulta 25 koronatartuntaa. Pari sataa henkeä joutui karanteeniin, mutta kuluvalla viikolla karanteeneja on lähdetty purkamaan tilanteen rauhoituttua . Pirkanmaalla taas huomiota sai Tampereen yliopistoon liittyvä tartuntaketju .

Uudellamaalla altistumistapauksia on ollut lukuisia. Esimerkiksi kaksi lukiota Helsingissä siirtyi etäopetukseen niissä tavattujen koronatartuntojen vuoksi ja helsinkiläisessä Kannelmäen peruskoulussa 139 koululaista ja henkilökunnan jäsentä altistui koronatartunnalle. Helsingin yliopistossa noin kolmensadan opiskelijan uskotaan altistuneen koronavirukselle uusia opiskelijoita juhlistavassa vapaa-ajan tapahtumassa ja altistumisia on tapahtunut myös Espoon Otaniemessä. Lääketieteen opiskelijoiden juhlan jälkeen THL:kin otti kantaa opiskelijajuhlien järjestämiseen. Altistumisia on koulutusta tarjoavien tahojen lisäksi tapahtunut esimerkiksi ravintoloissa ja uimahallien kaltaisissa julkisissa tiloissa.