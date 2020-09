Koronalle on altistunut viikottain jopa 2000 ihmistä – apulaisylilääkäri: "Suosittelen järjestämään ainoastaan alle kahdenkymmenen hengen tilaisuuksia"

– Luku ei ole ihan tarkka, mutta se on sitä luokkaa. Kun tehdään tartunnan selvitystä, voi paljastua, että jollakin tartunta on tullut muualta, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri Janne Laine.

Kaksi tuhatta altistunutta viikossa

– Tarkkaa lukua on vaikea antaa, koska taudin itämisaika on vielä voimassa.

Koko maassa 36 uutta tartuntaa

Kaikkiaan Suomessa on todettu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 389 tartuntaa, mikä on 52 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 241, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 148. Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa nyt kaiken kaikkiaan yhteensä 8 327.Suomessa on todettu myös yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Maanantaina tiedotettiin myös yhdestä uudesta tehohoidossa olevasta potilaasta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaikkiaan 16 ihmistä.