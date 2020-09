Kainuun koronaalto näyttää helpottuvan – viikonloppuna ei uusia tartuntoja ja sadan koronakaranteeni päättyy

– Lähiviikkojen aikaan on mahdollisesti odotettavissa joitakin samaan ryppääseen liittyviä yksittäisiä tartuntoja, mutta varsinainen epidemia on toistaiseksi ohi. Karanteenissa on tällä hetkellä noin 200 henkilöä, määrä puolittuu viikon loppuun mennessä, kuntayhtymä kertoo tiedotteessaan.