Lasten uimakoulupaikat ovat kortilla. Helsingissä syksyn uimakoulupaikat ovat täyttyneet jopa minuuteissa.
Suomalaisten uimataito on heikentynyt. Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä, mikä on enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Viime kesänä joukossa oli poikkeuksellisen paljon lapsia.
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan vuonna 2019 kuudesluokkalaisista lapsista 70 prosenttia osasi uida. Vuonna 2022 enää noin puolet.
Uimakouluihin ei kuitenkaan noin vain pääse opettelemaan tärkeää kansalaistaitoa.
– Uimakoulumme ovat lasten ja nuorten osalta täynnä tämän syksyn osalta, Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Helsingin kaupungin päättäjille on jo lähetetty esitys, jossa pyritään saamaan uinninopetukselle lisää resursseja.
Syy, miksi uimakoulut täyttyvät ja monet jäävät kirjaimellisesti altaan reunalle odottamaan, liittyy rajalliseen hallikapasiteettiin.
– Siellä on niin paljon kaikkia muita käyttäjiä. Lisäksi lasten opetusaltaita on rajallisesti tietyissä uimahalleissa, Loikkanen kertoo.