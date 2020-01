Suurin osa lapsista harrastaa liikuntaa: Trendilajeina keppihevoset ja trampoliinilla pomppiminen

Noin yhdeksällä kymmenestä suomalaislapsesta ja -nuoresta on jokin harrastus. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtajan Tiina Kivisaaren mukaan liikunta on ylivoimaisesti suosituin harrastamisen muoto.

Kivisaaren mukaan lisenssien määrällä mitattuna jalkapallo on Suomen suosituin liikuntaharrastus. Koululaiskyselyissä ovat nousseet esille etenkin tanssi ja parkour. Alle 6-vuotiaiden osalta vanhempien rooli korostuu harrastuksia valitessa.

Haanpää kertoo, että harrastamisella on monia suojaavia vaikutuksia. Etenkin liikuntaharrastaminen lisää sosiaalisten suhteiden määrää, suojaa yksinäisyydeltä, edistää yleistä terveydentilaa sekä vähentää lasten ja nuorten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä.

Jäälajit käyvät kukkarolle

Kivisaaren mukaan harrastamiseen liittyvissä hintakeskusteluissa olisi tärkeä pitää mielessä, että Suomesta löytyy harrastuksia, joita on mahdollista harrastaa 1–2 kertaa viikossa hyvin pienellä rahalla tai joskus jopa maksutta. Monilla kunnilla on esimerkiksi maksuttomia liikuntakerhoja.

Neljännes nuorista kokee vapaa-aikatutkimuksen mukaan harrastuksen hinnan esteeksi harrastamiselle. Moni myös kokee, että harrastuksen hinta vaikuttaa merkittävästi harrastusvalintaan. Kivisaari ei kuitenkaan usko, että harrastuksen puuttuminen on aina yhteydessä vain rahaan.

Kivisaaren mukaan Suomessa on suuri matalan kynnyksen harrastajajoukko, joka haluaa harrastaa 1–2 kertaa viikossa kuulumatta mihinkään kilpasarjaan. Lisäksi on valtava määrä lapsia ja nuoria, jotka käyttävät harrastukseensa 15–20 tuntia viikossa, eivätkä silti ole tähtäämässä ammattilaistasolle.

Kavereilla suuri vaikutus

Haanpään mukaan urheiluseuraharrastaminen lopetetaan keskimäärin 11-vuotiaana. Keskeinen syy on kiinnostuksen puute tai se, että lapsella on muuta, tärkeämpää tekemistä. Teini-iässä esimerkiksi kavereiden kanssa hengailu alkaa monesti kiinnostaa harrastamista enemmän.

Vapaa-aikatutkimuksen mukaan 15-vuotiaiden osalta suurin syy liikuntaharrastuksen puuttumiselle on se, ettei nuori pidä liikunnasta.

Kivisaari kertoo, että kavereilla on harrastuksen aloittamiseen, harrastuksessa pysymiseen ja myös sen lopettamiseen todella suuri vaikutus.

– Eräs tutkimukseen haastateltu poika totesi näin: ”Se, ettei minulla ole harrastusta, ei tee minusta luuseria.” Aikuisilla on hirveä päähänpinttymä harrastuksista, mutta minusta on kamalaa, jos nuoret ajattelevat, etteivät he ole ikään kuin yhtä hyviä ilman harrastusta.