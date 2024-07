Alti Forth otti vastuun perheestä jo 10-vuotiaana – näin hän piti itsensä pinnalla äidin masennuttua

Mielenterveysomaisten keskusliiton Finfamin mukaan arviolta joka neljäs alaikäisistä lapsista ja nuorista elää Suomessa perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelmia.

Alti Forth on ollut yksi heistä.

Hän on elänyt lähes koko elämänsä ajan mielenterveysomaisena.

Forth on joutunut kantamaan pienestä pitäen huolta ja murhetta äidistään. Siitä lähtien, kun Forth oppi lukemaan, hän rupesi pakenemaan tunteitaan fantasiakirjoihin.