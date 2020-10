Kun muut lapset leikkivät pihaleikkejä, Annika, 10, maksoi perheen laskuja – kertoo nyt, millaista on elämä masentuneen äidin varjossa

Arviolta noin joka neljäs lapsi ja nuori elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelmia. Vanhempien mielenterveysongelmilla on taipumus periytyä sukupolvelta toiselle. Annika Forth, 33, kertoo, millaiset jäljet vanhemman masennus voi jättää lapseen.