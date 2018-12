Nyt puhuu Salossa raa'asti murhatun liikuntarajoitteisen naisen poikaystävä: Heitti murhasta epäillyn ulos asunnosta ja lähti asioille – "Kun tulin takaisin, oli ruumisauto pihassa"

Erityisesti naisen pitkäaikaiselle miesystävälle tapahtumien läpikäyminen on yhä selvästi vaikeaa.

"Kun tulin takaisin, oli ruumisauto pihassa"



Joutui itsekin putkaan

Tapauksen tutkinnanjohtaja Joni Saarimäki kertoo, että poliisi otti kiinni kymmenkunta henkilöä, eli käytännössä kaikki, jotka asunnossa olivat illan aikana olleet. Näistä vain kaksi nyt vangittua on epäiltynä murhasta.

Epäillyillä suhde?



Julma hyökkäys puolustuskyvyttömän kimppuun

– Väkivalta on ollut erityisen voimakasta, Saarimäki sanoo.

Uhri joutui riepottelun kohteeksi



Naisen isää loukkaa erityisesti se, kuinka uhrin historiaa on mediassa riepoteltu ja käyty hänen menneisyyttään läpi pyörätuoliin joutumisesta lähtien.

Motiivi mysteeri



– Tämä on hullu kaupunki.

Saarimäki kertoo, että poliisi on pyrkinyt selvittämään motiivia, ja työ jatkuu tältä osin. Hänen mukaansa motiivista on jonkinlainen käsitys, mutta poliisi ei siitä enempää lausu. Aiemmin poliisi on kommentoinut tekoon liittyneen mahdollisesti jonkinlainen riita.