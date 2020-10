Influenssan ja koronan sairastaminen yhtä aikaa voi olla vaarallinen yhdistelmä – lääkäri kannustaa rokotteen ottamiseen: "Emme todellakaan tiedä, miten influenssa tulee käyttäytymään"

Eteläisellä pallonpuoliskolla influenssakausi on jo loppumassa, sillä kausi jäi siellä tavallista lyhyemmäksi koronarajoitusten vuoksi. Suomessakin influenssakausi pysähtyi viime keväänä maaliskuussa tiukkojen koronarajoitusten vuoksi.

Yleisörokotukset käynnistyvät marraskuussa

Tämän vuoden influenssakauden rokotteeseen on muutettu kolme neljästä virusantigeenistä. Nuorilla rokotteen teho on peräti 60, mutta vanhemmilla suoja on heikompi.