Näin yksi Suomen laajimmista tartuntaketjuista sai alkunsa, lähes 50 sairastunut – koronan lonkerot seurasivat ruskamatkalaisia ympäri Suomea

– Meillähän on ollut erittäin laaja ravintolamaailmaan liittyvä tartuntaketju, joka on varmaan yksi laajimpia Suomessa, Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas sanoo viitaten Ylläksen tartuntaketjuun.

THL tiedotti tällä viikolla, että eri puolilla Suomea on todettu lukuisia koronatartuntoja, jotka on saatu Ylläkseltä 14.–25. syyskuuta. Samaan aikaan Lapissa on vieraillut ruskamatkalaisia, kun luonto on hehkunut kauneimmillaan.