Suomessa jyllää poikkeuksellinen influenssa-aalto ja pahin on vielä edessä – kolme koronasta erottavaa merkkiä

Tavallisesti influenssa kaataa suomalaisia sänkyyn eniten tammi-helmikuussa, mutta tänä vuonna epidemia on siirtynyt keväämmälle. Epidemia on alkanut nostaa päätään vasta huhtikuun alussa.

Koronarajoitusten vuoksi influenssaepidemia on käytännössä jäänyt kokonaan välistä viimeisen kahden vuoden aikana. Kun rajoituksia on purettu, ihmiset ovat tavanneet toisiaan vapaammin, jolloin pöpötkin leviävät. Eristäytymisen vuoksi altistuminen taudinaiheuttajille on ollut vähäistä, ja harjoituksen puutteesta vastustuskyky on voinut heiketä. Samaisesta syystä jylläsi voimakas vatsatautiaalto.