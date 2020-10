Koronatoimet estävät joukkojonotuksen: influenssarokotteita jaetaan ajanvarauksella

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että rokotuksen ottaminen on tärkeää, vaikka koronatoimet todennäköisesti rajoittavat myös kausi-influenssan leviämistä. Ihminen voi saada koronatartunnan ja kausi-influenssan samanaikaisesti.

– Se on huono yhdistelmä. Se tiedetään viime keväältä, että samanaikaisesti sairastettuna taudinkuva on erittäin vakava, Nohynek sanoo STT:lle.

Suomeen on tänä vuonna tilattu influenssarokotetta entinen määrä, yhteensä 1,7 miljoonaa annosta. Osa on aiempina vuosina jäänyt käyttämättä ja jouduttu hävittämään, mutta Nohynek toivoo, että annokset tulisivat tänä vuonna käytettyä mahdollisimman tarkkaan.

Tämän vuoden rokotteeseen on vaihdettu viime vuodesta molemmat A- ja toinen B-viruskannoista.

– Sen pitäisi vastata hyvin niitä viruksia, jotka kiertävät. Mutta se jää sitten nähtäväksi, kuinka hyvin: influenssavirus kun on taipuvainen muuntautumaan maailmaa kiertäessään Nohynek kertoo.

Suomi rokotuskattavuudessa keskikastia

Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n tilastosta ilmenee, että Suomi on suunnilleen keskikastia siinä, miten hyvin influenssarokotuksilla tavoitetaan yhdeksi riskiryhmäksi luettavat yli 65-vuotiaat. Suomessa sen otti viime vuoden valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan hiukan alle puolet 65 vuotta täyttäneistä.

Osuus on pysynyt vuodesta toiseen suunnilleen samana.

Essote tarjoaa rokotteita kaikille tulijoille

Alueilla on jo varauduttu korona-ajan vaatimiin erikoisjärjestelyihin. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluita hoitava Essote kertoi aiemmin tällä viikolla aloittavansa kausi-influenssarokotukset marraskuun alussa.

– Uskon, että se on mahdollista. Me olemme aloittaneet käytännön, että tänne muutenkin vastaanotolle tuleville tarjotaan influenssarokotetta entistä enemmän. Myös laboratorioon tulevilla on rokotusmahdollisuus.