Infektiolääkärin epätoivoinen vetoomus koronarokotusten puolesta: "Hetken näytti hyvältä ja melkein juhlittiin, mutta nyt laivan pohja vuotaa"

– Minä ja kollegani näemme näitä potilaita taas kerran kiihtyvällä tahdilla sairaaloissamme ja teho-osastoilla. Se mitä lehdissä on kerrottu, on totta, tauti jyllää rokottamattomien keskuudessa, Huttunen toteaa päivityksessään.

– Myös nuoret aikuiset sairastuvat ajoittain pahoin, vaikka muita sairauksia ei olisi. Et voi kuitenkaan etukäteen tietää oletko onnekas vai et. Tauti johtaa pahimmillaan erittäin vaikeaan hapenpuutteeseen ja keuhkojen toimintahäiriöön, Huttunen kirjoittaa.

"Laivan pohja vuotaa"

Huttunen suree sitä, että tilanne on kääntynyt taas huonompaan suuntaan, vaikka jo hetken näytti paremmalta.

– Yhteiskuntaa avataan; tietenkin se avataan, kun meillä on rokotteita, joilla tästä piti päästä eroon. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet samassa käsityksessä. Virus kiertää rokottamattomien keskuudessa. Sairaalat ja teho-osastot alkavat taas kuormittua. Se vaikuttaa meidän kaikkien turvallisuuteen, Huttunen kirjoittaa.

– Entä jos läheisesi joutuu auto-onnettomuuteen tai sairastuu muuhun vaikeaan tulehdukseen, joka vaatii tehohoitoa? Hänetkin pitää saada mahtumaan teho-osastolle. Jos et vielä ole ottanut koronarokotetta, katso kuntasi nettisivuilta, mistä voit sen saada. Varaa aika. Suosittele ystävääsi ja omaistasi tekemään samoin.

Koronapotilaat nyt lähes järjestään rokottamattomia

Reetta Huttunen kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että lähes kaikki nyt sairaalaan Tampereella tulevista koronaopotilaista on rokottamattomia ja monet heistä nuoria.

– Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä syyskuussa sairaalahoidossa olleista potilaista noin neljännes oli 20–39-vuotiaita. On hätkähdyttävää, että merkittävä osuus sairaalaan joutuvista potilaat ei ole iäkkäitä, vaan nuoria tai keski-ikäisiä. Potilaista syyskuussa 78 prosenttia oli täysin rokottamattomia.

Rokottamattomuus hämmentää

– Meillä on tehokkaita rokotteita ja informaatiota on jaettu monella tapaa, mutta siitä huolimatta osa ihmisistä katsoo, ettei tarvitse rokotetta tai ei jaksa sitä hakea. Esiintyy myös suoranaista rokotepelkoa. Näihin asioihin on meidän vaikea vaikuttaa.