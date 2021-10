Markon perheen painajainen: Poika ei saa toista rokotetta – 15 000 euron sukumatka vaarassa: "Jääkö poika yksinään lentokentälle, kun 12 muuta lähtee lomalle"

Jyväskyläläisen Markon viisihenkinen perhe sairasti koronan viime jouluna. Vanhemmat ovat saaneet molemmat koronarokotteet, mutta perheen vanhin poika vain yhden. Nyt terveydenhuollossa on kolme kertaa kieltäydytty antamasta 18-vuotiaalle toista rokoteannosta.

– Hänellä oli viime viikon keskiviikkona rokotusaika. Siellä kuitenkin kieltäydyttiin rokotteen antamisesta siitä syystä, että poika on sairastanut koronan ja saanut yhden rokotuksen.

Mitä tapahtuu joulumatkalle?

Tukalaksi tilanteen tekee se, että Markon perhe on lähdössä jouluksi ja uudeksivuodeksi 13 hengen 15 000 euroa maksaneelle sukumatkalle Kanariansaarille. Matkalle tarvitaan koronapassi, jonka saa vain kahdella rokoteannoksella, tai sitten ennen matkaa otettu negatiivinen testitulos.

Rokote on ilmainen, testi maksaa

Marko perheineen ei siis luota kentällä tehtävään testiin, mutta kysymyksestä on tullut myös periaatteellinen.

– Muualla päin Suomea jaetaan ämpäreitä, että ihmiset hakisivat piikin. Me ollaan kolme kertaa käyty sanomassa, että me halutaan ja me vaaditaan, mutta ei. Olisivat antaneet edes sen ämpärin, oltaisi vedetty se ämpäri päähän. Mitä helvettiä, tuskastunut Marko pamauttaa.