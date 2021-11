Turussa huolestuttava tilanne: Sydän- ja syöpäleikkauksia joudutaan rajoittamaan, jos koronapotilaita joutuu vielä teholle

Tällä hetkellä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on 18 koronapotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa.

Sairaalakuormitus on kasvanut, vaikka ilmaantuvuus on pysynyt samana viime viikkoon nähden. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa nyt 110.