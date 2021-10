Miksi koronapotilaat kuormittavat teho-osastoja niin pahasti? Turhautunut lääkäri vastaa

Tänään koko Suomessa teho-osastolla on hoidossa 34 koronapotilasta. Näin äkkiseltään se saattaa kuulostaa joidenkin korvaan melko pieneltä määrältä. Näin ei kuitenkaan ole.

– Niin kuin varmaan kaikki tietävät, tällä hetkellä henkilökuntatilanne on erittäin haastava. Ei pystytä hyödyntämään kaikkia tehohoitopaikkoja eli petejä, joita olisi olemassa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoidon linjajohtaja Minna Bäcklund.

Koronapotilaan hoito on työlästä

– Eristys vaatii ihan omat resurssinsa. Henkilökunnan tauottaminen on työläämpää ja tavaroiden kuljettaminen sisään ja ulos vaatii oman järjestelynsä.

Myös itse koronapotilaan hoito on vaativampaa. Koronapotilaalla asentohoito korostuu ja myös hengityskoneessa olevia potilaita käännetään vatsamakuulle, sillä se auttaa happeutumisessa.

– Ymmärrettävää tietysti on, että 100-kiloista miestä tai naista ei yksi tai kaksi sairaanhoitajaa käännä, vaan siihen tarvitaan kunnon tiimi. Sillä tavalla se vaatii enemmän resursseja.

Koronaa ei voi verrata influenssaan

Koronavirusta verrataan usein influenssaan. Näiden kahden taudin välillä on kuitenkin merkittäviä eroja.

Myös eristysaika influenssapotilailla on lyhyempi. Siinä missä influenssapotilaat ohjeistetaan eristämään viideksi vuorokaudeksi oireiden alusta, koronaviruspotilaiden eristys kestää 20 vuorokautta.

Missä ovat paljon puhutut tuhat tehohoitopaikkaa?

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty myös sitä, että koronatilanteen alussa sanottiin, että tarvittaessa saadaan kasaan yli tuhat tehohoitopaikkaa. Missä ovat nämä paikat?

– Toki meillä on sänkyjä ja meillä on hengityskoneita, mutta se vaatii aikamoista toiminnan järjestelyä. Henkilökuntaresurssia pitäisi jotenkin pyöritellä lisää, että ne paikat saataisiin käyttöön, Bäcklund selittää.

Tänään tehohoitopaikkojen määrä Suomessa on 250. Tilannetta arvioi päivittäin kansallinen tehohoitoa koordinoiva ryhmä.

Rokotetut ja rokottamattomat

Osa ihmettelee sitä, että kahden rokotteen on sanottu estävän sairastumista koronan vakavaan muotoon. Kuitenkin teho-osastolla on myös näitäkin ihmisiä potilaina.

– Kyllä pääsääntöisesti suojaa. Yhdeksän kymmenestä meidän potilaastamme on rokottamattomia. On totta, että meillä on yksittäisiä potilasryhmiä, jotka syystä tai toisesta eivät pysty tuottamaan elimistössään sellaista vasta-ainetasoa, että se täysin suojaisi koronavirukselta.