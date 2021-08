MTV selvitti, kuinka suuri osa sairaaloiden koronapotilaista kesällä oli rokottamattomia – ylilääkäri Asko Järvinen: Rokotukset ovat muuttaneet koronatautia

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu kesä-elokuun välisenä aikana yhteensä 67 koronapotilasta. Heistä rokottamattomia on ollut 51, yhden rokotuksen saaneita 13 ja kaksi rokotusannosta saaneita on ollut 3 henkilöä. Taysin mukaan sairaalahoidossa kesällä olleista 85 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita, ja tästä joukosta vielä noin puolet alle 40-vuotiaita.