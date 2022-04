Imolan F1-kisan topit ja flopit: Ferrarin kotikisasta tifosien painajainen – Bottaksella eväät isompaankin ihmeeseen

TOPIT:

Red Bull

George Russell

Valtteri Bottas

Lando Norris

Sysimustan kauden alun jälkeen McLaren on alkanut löytää vauhtiaan. Australia toi jo kaksi sijoitusta kuuden parhaan joukosta. Nyt oli vuorossa kauden ensimmäinen palkintosija. Koko ajan alkaa käydä myös selvemmäksi, että Lando Norris on nousemassa Daniel Ricciardon edelle johtavaksi kuljettajaksi tiimissä. Hän on vienyt neljästä aika-ajosta jokaisen nimiinsä ja tuonut McLarenin 46:sta MM-pisteestä 35.

Yuki Tsunoda

FLOPIT:

Carlos Sainz ja Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Mick Schumacher

Hiukan kirvelee antaa palautetta kuljettajalle, jonka talli on tehnyt tällaisen nousun hänniltä. On silti pantava merkille, että Mick Schumacher ei ole vielä toistaiseksi pystynyt kovinkaan hyvin laittamaan kampoihin pikahälytyksellä talliin palanneelle Kevin Magnussenille. Tanskalainen on tuonut tähän asti kaikki Haasin 15 MM-pistettä. Schumacher on ollut jokaisessa sarjassaan hiukan hukassa ensimmäisenä vuonnaan, mutta toisella on alkanut tapahtua. Ilmiön jatkumista F1-sarjassa ei kuitenkaan ole vielä näkyvissä. Imolassa hän oli selvissä ongelmissa vaikeiden olosuhteiden kanssa ja liukasteli kisastartissa Fernando Alonson vahvan viikonlopun pilalle.