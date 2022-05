Miamin GP:n topit ja flopit: Ferrarin hälytyskellot soivat – Max Verstappen aiheutti jo toisen ison kolauksen

TOPIT:

Max Verstappen

George Russell

Herra Lauantaista on kuoriutunut tällä kaudella Herra Sunnuntai. Mercedeksen harppaus kohti kahta kärkitallia jäi harjoitusten uumoilusta huolimatta piippuun, mutta jälleen Russell kaivoi tiensä jopa 15. sijalta viidenneksi. On edelleen ainoa kuski, joka on tällä kaudella päässyt TOP5:een jokaisessa kisassa. Hän toki myönsi, että turva-auton tulo juuri oikeaan aikaan sai hänet näyttämään suorastaan nerolta, mutta Russell kävi asiasta itse aktiivista keskustelua tiimin suuntaan. Taktisen onnistumisen lisäksi hän punnersi väkevästi ohi tallikaveristaan Hamiltonista sen enempää kainostelematta.

Valtteri Bottas

Alexander Albon

VÄLIMALLI:

Ferrari

Auto on edelleen hyvä, se on selvä juttu. Ensimmäinen eturivin valtaus sitten Meksikon GP:n 2019 luo hyvää pohjaa kauden jatkolle. Leclerc johtaa kuljettajien MM-sarjaa 29 pisteellä ja Ferrari valmistajien sarjaa seitsemällä. Mitään paniikkia siis ei ole, mutta kahden edellisen viikonloppu selvä tappio kisavauhdissa Red Bullia vastaan on syytä ottaa vakavasti. Tallipomo Mattia Binotto lupasi päivityksiä seuraavaan kisaan Barcelonassa, joten katsotaan sitten, mihin MM-taistelu on menossa.