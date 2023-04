Tiktok on suomalaisten viranomaisten puhelimissa pääasiassa kielletty, mutta vapaa-ajan käyttöä ei juuri valvota

Kiinalaisen teknologiayhtiö ByteDancen omistama Tiktok on maailmanlaajuisesti erittäin suosittu sovellus, jolla jaetaan lyhyitä videoita. Sovelluksen tiedonkeruu on herättänyt huolta useissa länsimaissa.

Poliisi käyttää sosiaalista mediaa erillisillä laitteilla

Supo: Turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden työntekijöiden täytyy olla tarkempia tietoturvasta

Helsingin Sanomien mukaan kokoomus on kieltänyt Tiktokin käytön työpuhelimissa. Puolueen viestinnän suunnittelija Emmi Syrjäniemi kertoi lehdelle, että kokoomuksen viestintä on neuvonut eduskuntaryhmän jäseniä poistamaan sovelluksen työpuhelimista tietoturvasyistä.

Poliiseilla on Tiktokissa myös virkatilejä

Nuorten suosimalla palvelulla on maassa yli 150 miljoonaa käyttäjää, ja se on toiseksi suosituin verkkoviihteen lähde Netflixin jälkeen. Nuoren käyttäjäkunnan takia on Lindin mukaan myös hyvä, että poliisi on alustalla läsnä.