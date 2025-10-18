Vain vihreät suhtautuu selvästi myönteisesti ajatukseen.

Uutistoimisto STT:n toiminnan tukeminen valtion rahoilla saa niukalti kannatusta eduskuntaryhmiltä, käy ilmi Uutissuomalaisen kyselystä. Vain vihreät suhtautuu selvästi myönteisesti ajatukseen. Kokoomus ja kristillisdemokraatit haluavat ensisijaisesti markkinaehtoisen ratkaisun.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ole linjannut valtion rahoilla tukemisesta, mutta ryhmänjohtaja Jani Mäkelä kertoo Uutissuomalaiselle, että ei itse kannata STT:n rahoittamista erillisellä valtion tuella.

Keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja SDP eivät kertoneet suoraan kantaansa. Liike Nyt vastustaa julkista tukea.

Uutissuomalainen kysyi eduskuntaryhmiltä, pitäisikö valtion rahoittaa STT:tä niin, että sen uutistoimintaa voidaan jatkaa.

Kysymys Ylen rahoituksen leikkaamisesta STT:n käyttöön saa kannatusta Liike Nytiltä ja perussuomalaisten Mäkelältä. Vasemmistoliitto, kokoomus ja vihreät vastustavat ajatusta.

STT:n suurin omistaja Sanoma Media Finland on suunnitellut vähentävänsä STT:n uutis- ja kuvapalveluiden käyttöä merkittävästi tai luopuvansa niistä kokonaan.