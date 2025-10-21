Syynä muutosneuvotteluihin on paikallismedioiden heikentynyt kannattavuus ja ulkoisen toimintaympäristön muutokset, kuten mainosmyynnin negatiivinen kehitys, julkaisujen levikin lasku sekä materiaali- ja jakelukustannusten kasvu.

– Paikallismedia on alueensa ääni ja yhteisön rakentaja. Sen tehtävänä on turvata paikallinen tiedonvälitys, vahvistaa demokratiaa ja antaa asukkaille mahdollisuus osallistua keskusteluun. Samalla se ylläpitää alueen identiteettiä kertomalla paikallisista ihmisistä, tapahtumista ja ilmiöistä, joita valtakunnallinen media ei tavoita, yhtiön tiedotteessa sanotaan.