Muutosneuvottelut aloittava Hilla Group sanoo haluavansa turvata paikallismedioiden olemassaolon.
Mediakonserni Hilla Group kertoo aloittavansa ensi maanantaina muutosneuvottelut usean paikallislehtensä toimituksissa Tunturi-Lapissa ja Kainuussa.
Neuvottelut koskevat 13:a ihmistä toimituksissa, jotka julkaisevat Enontekiön Sanomia, Kittilälehteä, Kuhmolaista, Luoteis-Lappia, Sotkamo-lehteä ja Ylä-Kainuuta.
Kaikkiaan konserni kertoo työllistävänsä tällä hetkellä reilut 300 ammattilaista.
Yhtiö sanoo, että muutosneuvottelut voivat johtaa enintään yhdeksän ihmisen irtisanomiseen tai työsuhteen olennaisten ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen.
Syynä muutosneuvotteluihin on paikallismedioiden heikentynyt kannattavuus ja ulkoisen toimintaympäristön muutokset, kuten mainosmyynnin negatiivinen kehitys, julkaisujen levikin lasku sekä materiaali- ja jakelukustannusten kasvu.
Tuotteita yhdistetään, julkaisupäivät harvenevat
Yhtiön mukaan suunnitelmana on vahvistaa paikallismedioiden digitalisaatiota ja tehostaa niiden toimintaa.