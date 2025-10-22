Lähes joka toisessa tekoälyavusteisessa uutissisällössä oli vähintään yksi merkittävä virhe.
Tekoälyavustajat tekivät virheitä lähes puolessa tapauksista, kun niiltä kysyttiin uutistapahtumista, selviää Euroopan yleisradioliiton EBU:n tutkimuksesta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin neljää tunnettua tekoälyavustajaa.
45 prosentissa kaikista tutkituista tapauksista tekoälyavustajat olivat tehneet ainakin yhden merkittävän virheen riippumatta kielestä tai maasta. Joka viides vastaus sisälsi merkittäviä puutteita, kuten vääriä yksityiskohtia ja vanhentunutta tietoa.
Suomesta tutkimukseen osallistui Ylen suomen- ja ruotsinkielisiä toimittajia.