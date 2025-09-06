Hämmentävä yllätys työnhaussa sai Tuiskun perumaan haastattelun – yrittäjä selittää outoa tekoälysoppaa

Erikoinen tekoälytapaaminen sai Tuiskun vakuuttuneeksi, että kyseessä on huijaus. Yrittäjä kiistää syytökset.

Tamperelaisen kauneudenhoitoalan yhdistyksen poikkeuksellinen rekrytointiprosessi tehtävään on aiheuttanut kummastusta ja poikinut jopa huijaussyytöksiä.

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut lukija kertoo hakeneensa Suomen Kauneusteknikot ry -nimisen yhdistyksen ilmoittamaan sihteerin tehtävään elokuussa. Tästä alkoi erikoinen tapahtumaketju.

Tänä vuonna perustettu yhdistys oli jättänyt ilmoituksen työpaikasta Työmarkkinatori-palveluun, jota ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön alainen ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus.

– Pidän sitä [Työmarkkinatoria] luotettavana, sieltähän ihmiset töitä etsivät, kertoo MTV Uutisten haastattelema lukija, johon viitataan tässä jutussa nimellä Tuisku.

Tuisku ei halua esiintyä jutussa nimellään, mutta hänen henkilöllisyytensä on MTV Uutisten toimituksen tiedossa.

Tuisku kertoo olleensa kesän yli työttömänä ja kiinnostuneensa sihteerin tehtävästä heti sen nähtyään.

Työpaikkailmoituksen mukaan sihteerin työ olisi ollut lähes täysin etänä tehtävää ja palkkaa tarjottiin 3 100 euroa kuukaudessa.

Tuisku lähetti pikaisesti hakemuksen tehtävään ja sai hieman yllättäen vastauksen Mikael Viro -nimiseltä yhteyshenkilöltä melkein heti.

– Siinä tuli sellainen tunne, että no oho, vastasipa kyllä tosi nopeasti, Tuisku kertoo.

Pian Tuisku sai Virolta kutsun "äänityspohjaiseen soveltuvuuskokeeseen", joka järjestettäisiin videopuheluna Zoom-alustalla. Soveltuvuuskokeeseen osallistujista valittaisiin hakijat, jotka jatkavat rekrytointiprosessissa henkilöhaastatteluun.

Tuisku kuvailee kutsua "epämääräiseksi" ja huonolla suomella kirjoitetuksi. MTV Uutiset on nähnyt lukijan ja Mikael Viron välisen sähköpostikeskustelun.

Erikoinen tapaamiskutsu nauhoitustilaisuuteen herätti Tuiskun epäilyt. Kuvituskuva.MTV

Tapaamisen ajankohta ilmoitettiin Bangkokin ajassa ja kutsun lähettäjäksi nimetyn henkilön nimikään ei ollut tyypillinen suomalainen nimi.

Kutsun mukaan kokeessa arvioitaisiin hakijoiden "äänenkäyttöä, selkeää ilmaisua ja suomen kielen hallintaa". Tapaamiskutsussa vakuutettiin, että nämä taidot ovat keskeisiä "asiakaspalvelutilanteissa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa".

Kutsu sisälsi myös seikkaperäiset ohjeet siitä, miten ja mistä aiheista soveltuvuuskokeessa tultaisiin keskustelemaan. Aihepiireihin sisältyvät esimerkiksi "matkailu ja kulttuurikokemukset”, "teknologia ja digitaalinen elämä" sekä "ura ja henkilökohtainen kasvu".

Osallistujia ohjeistettiin myös sanomaan erilaisia nauhoitteen tallentamiseen liittyviä teknisiä komentoja. Ohjeen mukaan istunnon alussa osallistujien on sanottava "ready", ja ennen tallennuksen aloittamista jokaisen puhujan on sanottava lause "magic data sound recording".

Ohjeissa tai kutsussa ei mainittu, onko soveltuvuuskokeessa mukana muita henkilöitä tai kenen kanssa keskustelua tullaan käymään.

Kutsussa myös mainittiin, että soveltuvuuskoe järjestetään "yhteistyössä JP HR:n ja AI Data Tech Co:n kanssa".

J.P. Hr & Ai Data on thaimaalainen ohjelmistoyritys, jolla on kokemusta tekoälyn kehittämiseen liittyvistä hankkeista.

MTV Uutisten selvittäessä yrityksen taustoja, kävi ilmi, että yrityksen vakiintunut käytäntö on tarjota vapaaehtoisille rahaa sen tekoälyhankkeeseen luovutettavista äänitallenteista.

Facebook-sivullaan J.P. Hr & Ai Data houkuttelee eri kielten osaajia nauhoitustilaisuuksiin antamaan ääninäytteitä "tekoälyrobottien" kouluttamista varten.

Esimerkiksi suomen osaajille tarjotaan kahden ja puolen tunnin äänitallenteesta 100 euron kertapalkkiota. Yritys näyttää etsineen myös esimerkiksi italian ja saksan osaajia sekä englantia intialaisella aksentilla puhuvia vapaaehtoisia.

Kutsu epäilytti Tuiskua, mutta hän suostui tapaamiseen silti.

Hiljalleen "soveltuvuuskoetta" koskevat epäilykset kuitenkin voimistuivat. Tuisku päätti lopulta perua osallistumisensa ja jättäytyä rekrytointiprosessista.

– Jotenkin tuntui, että tämä on liian hyvä ollakseen totta, Tuisku sanoo.

Koko työpaikka alkoi vaikuttaa hänestä huijaukselta.

Syytöksiä ja ilmiantoja

MTV Uutisten haastattelema Tuisku uskoo, että työpaikkailmoituksen tarkoituksena on houkutella työttömiä työnhakijoita "soveltuvuuskokeeseen" luovuttamaan ääninäytteitä, joita tallenteen haltuun saanut taho voi käyttää tekoälyn kehittämiseen.

Hän ei usko, että sihteerin työtä, jota hän haki, on todellisuudessa laisinkaan olemassa.

MTV Uutiset selvitti, että Mikael Viro on jakanut Suomen Kauneusteknikoiden työpaikkailmoitusta lukuisissa Facebook-ryhmissä, kuten Espoon ja Jyväskylän puskaradioissa ja ainakin yhdessä ryhmässä, joka on tarkoitettu työtä etsiville ja tarjoaville.

Useat kommentoijat ovat tehneet samankaltaisen johtopäätelmän Viron jakamasta ilmoituksesta kuin MTV Uutisten haastattelema lukija: he uskovat kyseessä olevan huijaus.

Työpaikkailmoitus on herättänyt kiivasta keskustelua myös LinkedInissä.

Molemmilla alustoilla käyttäjät kertovat hakeneensa työpaikkaa, ja kommenteissa he kummastelevat tekoälyavusteista nauhoitustilaisuutta. Monet pohdiskelevat, mihin "soveltuvuuskokeesta" saatuja nauhoitteita todellisuudessa käytetään.

Kymmenet kommentoijat epäilevät kyseessä olevan jonkinlaiseen rekrytointihuijaukseen liittyvä valetyöpaikkailmoitus. Useissa kommenteissa käyttäjät kannustavat toisiaan tekemään rikosilmoituksen tai ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Työpaikkailmoituksen julkaissutta Työmarkkinatoria ylläpitävä KEHA-keskus vahvistaa, että ilmoituksesta on tullut useampi ilmianto. Koska työpaikkailmoitus on tehty Tampereelta, KEHA-keskus välittää ilmiannot Tampereen seudun työllisyysalueelle.

Palvelupäällikkö Jari Jokinen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista vahvistaa, että Suomen Kauneusteknikoiden työpaikkailmoitus poistettiin ilmiantojen myötä.

– Päätös poistamisesta tehtiin, kun ilmiantojen kautta saatujen tietojen perusteella rekrytoinnissa vaikutti olevan merkittäviä epäselvyyksiä. Ilmoitimme työnantajalle, että olemme poistaneet työpaikan Työmarkkinatorilta, Jokinen kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

Jokisen mukaan työpaikkailmoitusten poistaminen on harvinaista.

Työpaikkailmoitus ei enää löydy Työmarkkinatorista hakemalla, mutta MTV Uutiset pääsi näkemään sen Mikael Viron Facebookissa jakaman linkin kautta.

Sosiaalisessa mediassa spekuloidaan, mihin tekoälyn analysoimia ääninäytteitä todellisuudessa käytetään. Yrittäjä sanoo, etteivät kommentoijat ole edes osallistuneet hakuprosessiin. MTV

Yrittäjä: Harmittavaa rummutusta

Somekommenteissa esiintyvät syytökset perustuvat ainakin osittain Mikael Viron aiempiin hankkeisiin.

MTV Uutisten selvityksen perusteella Viro on esimerkiksi viime kesäkuussa hakenut Instagram-tilillään vapaaehtoisia suomen osaajia "tekoälyn kehittämiseen liittyen".

Viron jakamalla hakemussivulla tarjotaan 100 euron palkkiota vastineeksi tunnin mittaisesta videonauhoitustilaisuudesta Tampereella tai Helsingissä. Viron on jakanut linkin samaan ilmoitukseen myös ainakin LinkedInissä.

MTV Uutisten tavoittama Mikael Viro kertoo, että hänen tai J.P. Hr & Ai Datan mainostamat hankkeet eivät liity mitenkään Suomen Kauneusteknikoiden rekrytointiin.

Hänen mukaansa Suomen Kauneusteknikoiden sihteerin tehtävään on tullut noin 500 hakemusta. Hän kertoo, ettei tiennyt ennen MTV Uutisten yhteydenottoa, että työpaikkailmoitus on poistettu Työmarkkinatorilta.

Viro sanoo somessa leviävien väitteiden olevan "muodostettu täysin väärällä lailla".

– Jotenkin tämä aikaisempi yhteistyöni on sotkettu tähän. Voimakkaalla verbaliikalla on levitetty kaikennäköisiä juttuja netissä, jotain on minullakin silmään osunut, Viro kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Viro sanoo, ettei kukaan asiaa sosiaalisessa mediassa kommentoineista ole ollut mukana koko rekrytointiprosessissa.

– Harmittavaa, että tämmöiseen rummutukseen joudutaan, mutta Suomessa se tuntuu olevan aika yleistä, kun joku lähtee tekemään jotain uutta.

Tamperelaisyrittäjä vakuuttaa, että tekoälyn analysoimia nauhoitteita käsitellään lain edellyttämällä huolellisuudella. Kuvituskuva.MTV

Viron mukaan soveltuvuuskoe toteutetaan parikeskusteluna toisen hakijan kanssa. J.P. Hr & Ai Datan edustajan tehtävä on valvoa soveltuvuuskoetta ja pisteyttää hakijoiden suoritukset.

Viron mukaan arvioinnissa hyödynnetään "jonkinnäköistä" tekoälypohjaista apua.

– Olemme huomanneet, että jotkut hakijat ovat vetäytyneet sen kuultuaan. Tämä ei kuitenkaan ole herättänyt meissä huolta, Viro kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

Viron mukaan äänitallenteita käytetään ainoastaan soveltuvuuskokeeseen osallistuvien arviointiin, kuten tapaamiskutsussakin mainitaan.

Viroo sanoo, ettei tallenteita välitetä eteenpäin kellekään ja ne tuhotaan heti arvioinnin jälkeen.

MTV Uutisten selvityksen perusteella tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

J.P. Hr & Ai Data kertoo MTV Uutisille sähköpostitse, että yritys käyttää Suomen Kauneusteknikoiden rekrytointiin kuuluvasta soveltuvuuskokeesta saatuja äänitallenteita tekoälyrobottien kouluttamiseen.

Yritys kuitenkin vakuuttaa, että keskustelut käydään täysin anonyymisti, ja ettei niissä käsitellä mitään henkilökohtaisia tietoja.

– Keskusteluaiheet ovat täysin fiktiivisiä, yritys kertoo MTV Uutisille.