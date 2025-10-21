Iltalehti alkoi tiistaina veloittaa lukijoitaan, jotka eivät halua nähdä kohdennettua mainontaa.
Lehden mukaan sen verkkosivuja voi käyttää ilman kohdennettua mainontaa maksamalla 1,99 euroa kuukausittain.
Verkkolehden lukeminen edellyttää siis, että lukija suostuu kohdennettuun mainontaan tai maksaa kohdennuskielloksi kutsutusta toiminnosta.
Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen mukaan hinta vastaa suunnilleen sitä mainostuloa, joka lehdeltä jää saamatta, jos lukija ei anna suostumustaan kohdennettuun mainontaan.
Kauppisen mukaan malli on yleinen esimerkiksi Saksassa ja Britanniassa.
STT ei tiistaina tavoittanut Kauppista kommentoimaan asiaa.
Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoi Ylelle tiistaina, ettei hän ole kuullut kohdennuskiellosta Suomessa. EU on kuitenkin hänen mukaansa kritisoinut tämänkaltaista mallia.