Verkkopankki ilmoittaa uuden palvelun ansiosta, jos tilin tiedot eivät täsmää tai ne melkein täsmäävät. Loukkaako uusi verkkopankkiominaisuus yksityisyydensuojaa?

Torstaista alkaen pankit alkavat tarkistaa, että verkkopankkimaksuissa maksunsaajan nimi ja tilinumero vastaavat toisiaan.

– Jatkossa pankit tarkistavat, että verkkopankkimaksuissa maksunsaajan nimi ja tilinumero vastaavat toisiaan. Verkkopankki myös ilmoittaa, jos tiedot eivät täsmää tai ne melkein täsmäävät, kertoo Leo Laikola Nordean viestinnästä.

Finanssialan mukaan maksunsaajan tarkistamisen tavoitteena on parantaa maksamisen turvallisuutta ja ehkäistä petoksia sekä väärille tileille tehtyjä maksuja.

– Muutosten taustalla on EU-lainsäädäntö, jonka mukaan maksunsaajan nimi annetaan siinä tilanteessa, kun maksajan antama nimi lähes vastaa saajan pankissa olevaa nimeä, Finanssiala ry:n maksuliikeasiantuntija Miia Zitting kertoo MTV Uutisille.

Ole tarkkana nimen kanssa

MTV Uutiset selvitti, että uusi verkkopankkipalvelu paljastaa ulkopuolisille tilinumeron perusteella tilinhaltijan koko nimen. Mobilepay-palvelun ja tilinumeron tunnistuksen uuden palvelun avulla saa kokeilemalla selville henkilön koko nimen, tilinumeron ja puhelinnumeron.

Zitting toteaa, että Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen valmistelussa ja näin ollen asetuksen ei pitäisi loukata yksityisyydensuojaa.

Sääntelyä tehdessään EU-lainsäätäjä on katsonut tämän tietosuojan kannalta toimivaksi ratkaisuksi.

– On huomattava, että nimiä ei pysty tämän toiminnallisuuden avulla satunnaisesti kalastelemaan, vaan maksajan pitää antaa oikea IBAN-tilinumero ja saajan nimi hyvin lähelle oikeaa kirjoitusmuotoa, Zitting tarkentaa.

Jatkossa pankki vertaa maksuun syötettyä maksunsaajan nimeä ja tilinumeroa saajan pankissa oleviin tietoihin. Jos nimet eivät täsmää, verkkopankki ilmoittaa siitä maksajalle.

– Maksun voi edelleen tehdä, mutta vastuu tilisiirrosta siirtyy tällöin maksajalle, Zitting tiedottaa.

Zittingin mukaan, jos verkkopankkimaksuun laitettu maksunsaajan nimi on lähes sama kuin tilinomistajan nimi, pankki kertoo tilinomistajaksi virallisesti merkityn nimen.

Jos verkkopankki ilmoittaa, että maksunsaajan nimi ei täsmää, on Zittingin mukaan syytä olla tarkkana.

Tavoitteena maksujen nopeuttaminen

Muutos perustuu voimaan tulleeseen EU:n pikamaksuasetukseen, jonka tavoitteena on nopeuttaa maksamista koko euroalueella.

Jatkossa euroalueella pankkiasiakkaalla on oltava mahdollisuus lähettää rahaa pikasiirtona kymmenessä sekunnissa tililtä toiselle ajankohdasta riippumatta.