Britanniassa toimiva tv-kanava Channel 4 on tehnyt historiaa. Kanavalla esitettävä Dispatches-ajankohtaisohjelma otti käyttöön tekoälyllä luodun juontajan.
Kanava kertoo tiedotteessaan luoneensa tekoäly-ruutuhahmon näyttääkseen tarkoituksella, kuinka uskottavaa jälkeä tekoälyllä voi nykyisin jo luoda.
Tempaus liittyy myös ajankohtaisohjelman uunituoreeseen jaksoon, jossa käsitellään tekoälyn vaikutuksia työelämään.
Palkitun, tutkivaan journalismiin erikoistuneen Dispatches-ohjelman jakson nimi on "Will AI Take My Job?", viekö tekoäly työni?
Tekoälyjaksossa juontaja nähdään erilaisissa ympäristöissä.
Vasta aivan jakson lopussa yleisölle paljastetaan suuri salaisuus: ruudussa näkyvää ihmistä ei oikeasti ole olemassa.
– Tekoäly koskettaa vielä jokaisen elämää lähivuosien aikana. Joillekin se tarkoittaa työpaikkojen menetystä. Puhelinpalvelukeskukset? Asiakaspalvelijat?
– Ehkäpä minun kaltaiseni tv-juontajat? Sillä minua ei ole olemassa. Olen ensimmäinen AI-juontaja brittitelevisiossa, hahmo kertoo.