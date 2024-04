Valtavia venäläistappioita – uutta tietoa Ukrainan hyökkäyksestä Krimillä

Venäjällä on kentällä tiettävästi myös Mi-8-, Mi-25M-, Mi-28- ja Ka-52 -helikoptereita, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että helikopterit olisivat kärsineet vaurioita hyökkäyksessä. Ukrainalaismedia Kyiv Postin (KP) mukaan iskun kohteena ollut kenttä on lähes 50 lentokoneen tukikohta.