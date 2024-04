Virolaisarvio: Venäjän "ameebataktiikka" voi johtaa läpimurtoon – Ukrainan miljoonakaupunki uhattuna

Mõtsin mukaan on ihme, että Harkovaa ei ole tuhottu, vaikka se on niin lähellä etulinjaa. Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Kiovan jälkeen noin 1,4 miljoonalla asukkaalla.

Mahdollisen läpimurron jälkeen iso mutta

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on todennut, että Ukrainan rintama on tällä hetkellä ammus- ja miehistöpulan takia heikompi kuin miltä se päällisin puolin näyttää.