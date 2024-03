Brittitiedustelulta synkkä arvio Venäjän voimasta

Asia ei ole uusi, sillä talven ajan Ukrainasta on sekä valtionjohdon että sotilaiden suulla todettu, että varsinkin tykistöammuspula on huutava.

Tilanne on muuttunut verrattain nopeasti, sillä vielä viime kesänä väitettiin, että Ukrainan vastatykistö on yhtä vahva kuin Venäjällä.

Näin ollen Venäjän hyvin todennäköisesti pystyy Britannian mukaan kestämään raskaatkin tappiot ja jatkamaan hyökkäyksiään, joiden tarkoituksena on kuluttaa ukrainalaisjoukkoja.

Venäjä tuleekin jatkamaan hyökkäyksiään kelirikosta ja säästä vähät välittämättä, katsoo puolestaan ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).