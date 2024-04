Zelenskyi: Venäjä tuhosi tärkeän voimalaitoksen, koska ilmatorjuntaohjuksemme loppuivat

Venäjä on tehnyt Ukrainan sähköverkkoon toistuvasti iskuja, joiden seurauksena yli miljoona ihmistä on jäänyt ilman sähköä. Ukrainan energiaministeriön mukaan myös myrskyt ovat katkaisseet sähköjä, sillä sähköinfrastruktuuri on vaurioitunut ilmaiskuissa.