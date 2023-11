Ikävä ilmiö tuhotun venäläispanssarin luona hämmentää Helsingissä

Miksi hän on tuonut kukkia?

"Sotaa kannattavat venäläiset pyrkivät vaikuttamaan informaatioon"

Vaunun tuoneet Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ja Your Finnish Friends ry toivovat, ettei kukkia tuotaisi.

– Sotaa kannattavat tuovat ruusuja kuolleiden venäläisten sotilaiden muistamiseksi. Emme halua kunnianosoitusta hyökkäävälle osapuolelle, ja vaunu pidetään yleisesti siistinä, kertoo Your Finnish Friends ry :n puheenjohtaja Kasper Kannosto .

– Tankin luokse on tuotu kukkien lisäksi kynttilöitä, sekä Yrjönnauhoja, jotka voidaan suoraan tulkita Venäjän sodan tukemisen symbolina.

Samaan aikaan venäjänkieliseen sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt julkaisuja, joissa kannustetaan tuomaan paikalle kukkia kaatuneiden venäläissotilaiden muistolle. Samankaltaista liikehdintää on ollut myös muualla Euroopassa.

"Venäläiset voivat sodan lopettaa"

Kaikki panssarivaunua katsomaan tulleet ihmiset eivät tiedä, mistä kukissa on kyse ja kenelle ne on tuotu. Vaikka suru kaatuneista on inhimillistä, kukkien tuomiselle ei kuitenkaan juurikaan löydy ymmärrystä.