Verilöylystä toipuvan Butšan pormestari MTV:lle: Venäläisten teot olivat mahdollisia, koska niitä ei oltu tuomittu muualla aiemmin

Keravan kirjaston saliin on ahtautunut hieman alle sata ihmistä. Yleisö kuuntelee keskittyneesti, kun Ukrainasta Keravalle muuttanut AnastasiIa Kobyzhakova tulkitsee pianon säestämänä kappaleen Rukous Ukrainalle.

Esitys on osa tilaisuutta, jossa allekirjoitetaan Keravan ja ukrainalaisen Butšan kaupungin välinen ystävyyskaupunkisopimus. Kaupungit tulevat tekemään yhteistyötä ainakin koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Keravalla asuu noin 400 ukrainalaista.

Lavalla esitystä kuuntelee vaikuttuneena myös Butšan kaupungin pormestari Anatolii Fedoruk . Hän kertoo MTV Uutisille, että paikkakuntien välinen yhteistyö on tärkeää niin Ukrainassa kuin kansainvälisesti.

– Sopimus on myös osoitus siitä tuesta, mitä Suomi ja Kerava ovat Butšalle ja Ukrainalle osoittaneet näissä hyvin vaikeissa oloissa, Fedoruk sanoo.

Kuvat joukkohaudoista järkyttivät maailmaa

Verilöylyn paljastumisen myötä neuvottelut tulitauosta jäädytettiin. Pormestari Fedorukin mielestä on tärkeää ymmärtää, miksi venäläissotilaat surmasivat siviilejä ja olivat siihen niin valmiita.

Moni asukas on palannut takaisin kaupunkiin, jossa tuhansia rakennuksia tuhoutui Venäjän hyökkäyksen alussa. Pormestarin mukaan toipuminen on sujunut hyvin ja jälleenrakennus on hyvässä vauhdissa. Hän vertaa pariin eri kertaan Ukrainan tilannetta Suomeen, ja miten Suomi pärjäsi aikoinaan ylivoimaista vastustajaa vastaan.