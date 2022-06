MTV:n toimittaja palasi Ukrainaan: "Kyllästyminen sotaan on selkeää – oletus on, että Kiovaan voidaan yhä hyökätä"

Ukrainan sodan alkupäivinä helmikuun lopulla uskottiin laajalti, että on vain ajan kysymys, milloin Venäjän lippu liehuu Kiovassa. Asiantuntijat spekuloivat laajalti sillä, mitä Kreml on keksinyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin varalle.

Nyt Nurminen on palannut Kiovaan, jossa yksittäisten kuvien perusteella sodasta ei ole tietoakaan.

– Melkoisen normaalilta kesäpäivältä näyttää, mutta se on vain pintahumua. Kadut ovat täynnä autoja ja liikkeitä on avattu paljon. Jotkut koulutkin ovat auenneet, Nurminen kertoo.

Kiovaan on palannut paljon sodan ensiviikkoina kaupungista paenneita. Samaan tapaan kuin Venäjän hyökkäyksen ensipäivinä, on bussit ja junat nytkin myyty loppuun. Helmikuussa Kiovasta paettiin, nyt sinne palataan.

– Kyllästyminen sotaan on selkeää. Ihmiset eivät halua luovuttaa asemiaan pääkaupungissa, mutta laukut ovat pakattuina, eivätkä he tee investointeja kotiinsa tai yrityksiinsä. Oletusarvo on, että hyökkäys voi yhä tulla, Nurminen sanoo.