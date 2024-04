Siunattu volkkari Bahmutin rintamalle

Evankelista Johanneksen kirkon parkkipaikalla Ukrainan Harkovassa on huhtikuisena kevätpäivänä meneillään rituaali, jossa yhdistyvät sodan maalliset ja hengelliset kasvot. Hartaudella mumiseva ortodoksipappi Viktor Marintshak siunaa suurella arvokkuudella Volkswagenin pakettiautoa, jota ollaan lähettämässä kohti Bahmutin seudun rintamalinjoja.

Auton ovat tuoneet paikalle aktivistit, jotka hankkivat autoja ja muuta tavaraa ukrainalaissotilaiden tueksi rahankeräyskampanjoilla. Paikalla ovat Ukraina sydämessä -järjestön Tetiana, 49, ja Konstantyn, 40. He ovat kotoisin Itä-Ukrainan miehitetyiltä Donetskin ja Luhanskin alueilta, jotka menetettiin venäläisten tukemien joukkojen haltuun jo sodan alussa vuonna 2014. Myös järjestön rintamalla oleva perustaja on kotoisin Donetskista.

Kaupungissa vierailleen STT:n harkovalaiselta parkkipaikalta havaitsemasta seremoniasta löytyy myös yllättävä kytkös Suomeen. Ukrainalaisaktivistit kertovat tehneensä yhteistyötä myös suomalaisen Pro Patria Suomi-Ukraina -yhdistyksen kanssa kahden auton saamiseksi Ukrainaan. Suomalaisjärjestö on myös ollut toimittamassa ambulansseja Ukrainaan.

Ukrainaan on haalittu autoja sotatoimien tueksi kaikista Euroopan naapurimaista. Erityisesti Puolan automarkkinat on kaluttu niin puhtaaksi, että sopivia autoja on vaikea löytää järkevään hintaan.